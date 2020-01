Người đàn ông cầm vật giống lưu đạn cố thủ ở TP.HCM: Công an thu giữ nhiều hung khí

Sáng 31/1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa gửi báo cáo vụ vây bắt người đàn ông cầm vật giống lưu đạn cố thủ trong nhà trên đường Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10).

Cụ thể, chiều 30/1, người đi đường nhìn thấy người đàn ông khoảng 49 tuổi đeo khẩu trang cầm vật giống súng và lựu đạn đứng bên cạnh Ngân hàng Đông Á trên đường Lý Thái Tổ. Tưởng người này đang thực hiện ý đồ không tốt nên người dân trình báo công an.

Hiện trường công an vây bắt người đàn ông cầm vật nghi giống lựu đạn cố thủ.

Cảnh sát khu vực đến hiện trường và ghi nhận người đàn ông này có vật nghi súng nên động viên ông ta giữ bình tĩnh, đồng thời huy động lực lượng phong tỏa con hẻm cùng một đoạn đường Lý Thái Tổ.

Lúc này, người đàn ông rời đi đâu không rõ. Lực lượng chức năng tiếp cận gia đình thì được biết ông ta sinh sống căn nhà gần đó. Phá cửa căn nhà này, công an thu giữ dao, rựa và các hung khí khác. Người thân cho biết người đàn ông này không được bình thường, đôi lúc có hành vi khó hiểu. Công an quận 10 đang phối hợp với gia đình vận động ông ta đến công an trình diện để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân sự việc.