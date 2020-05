Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4/2020: 'Theo sát tình hình Biển Đông'

Ngày 14/5, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 được ban hành.

Nghị quyết nêu rõ, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù dịch COVID-19 ở nước ta được kiểm soát và đẩy lùi nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thương mại toàn cầu, nhất là ở các nước đối tác lớn của Việt Nam.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trước tình hình trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đón đầu thời cơ, quyết tâm thực hiện ‟mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; vừa tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Trong nội dung của nghị quyết có một số nội dung đáng chú ý sau:

Triển khai giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân

Theo đó, ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ; đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền việc gia hạn, miễn, giảm một số loại phí, lệ phí, thuế để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, cập nhật tình hình, xây dựng kịch bản tổng thể về tăng trưởng kinh tế năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương tập trung rà soát, có giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển bền vững thị trường trong nước. Khai thác hiệu quả lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, chủ động kế hoạch triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn...

Theo dõi sát tình hình Biển Đông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng bộ chỉ tiêu du lịch an toàn; tổ chức triển khai chương trình du lịch an toàn, tăng cường truyền thông, quảng bá về các địa điểm du lịch an toàn, kích cầu du lịch nội địa, nhất là trong dịp hè; chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp để tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác tổng kết thi đua khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị trực tuyến và hoạt động khác theo phân công trong Chương trình ASEAN 2020, không để gián đoạn.

Đặc biệt, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo dõi sát tình hình trên đất liền, biên giới, hải đảo, nhất là Biển Đông, chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Về kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Chính phủ đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực hướng dẫn các địa phương cho học sinh đi học trở lại bảo đảm an toàn, chu đáo, đồng thời lưu ý việc giãn cách học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, không cứng nhắc.

Chính phủ cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỳ thi ở địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện giám sát; phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công; sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi ở địa phương, tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc, trung thực. Giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình.

Thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ

Về Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.