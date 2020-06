Nếu thoát khỏi Hải Vân, tên giết người Triệu Quân Sự đi theo hướng nào?

Nếu thoát khỏi Hải Vân, Triệu Quân Sự đi đâu?

Những người buôn bán dọc đèo và hái củi trên núi Hải Vân cho rằng, nếu Triệu Quân Sự đã đi khỏi Hải Vân bằng đường rừng thì có 2 hướng đối tượng có thể đến là Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) và Đông Giang (Quảng Nam).

Theo vợ chồng chị Nguyễn Thị Th. (trú Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế), sống bằng nghề hái củi trên rừng Hải Vân cho biết, mấy chục năm bám rừng Hải Vân, vợ chồng chị biết rõ địa hình nơi đây.

“Băng rừng Hải Vân để đi thì chỉ có 2 hướng là băng ra rừng Nam Đông của Thừa Thiên-Huế hoặc vô rừng Đông Giang của tỉnh Quảng Nam”, chị Th. nói.

Cũng theo chị Th., những ngày qua vợ chồng chị vẫn lên Hải Vân lấy củi và được cơ quan chức năng khuyến cáo cảnh giác, nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi thì tìm cách báo ngay cho các lực lượng truy bắt.

Biển dọc Làng Vân (Đà Nẵng) ra Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) rất nhiều đá ngầm nên khó có khả năng Sự thoát bằng đường này.

Chị Th. cho biết trên rừng Hải Vân có nhiều vách, hang đá và suối. Nếu người quen sống ở rừng thì có thể tìm được các hang đá này để ẩn nấp.

Còn theo ông D., người sống trên đèo Hải Vân đã 30 năm, nếu không băng rừng ra Huế hoặc ngược vào Quảng Nam thì Sự vẫn có thể xuôi xuống chân đèo, nơi có tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua.

“Tuyến đèo có nhiều cống thoát nước lớn nên nếu không bằng qua mặt đường thì những người đi rừng vẫn có thể chui theo các cống này để xuống hoặc lên”, ông D. nói.

Ông D. cho biết, ngay trong đêm 3/6, ông là người được các trinh sát nhờ dẫn đường để khóa lối thoát của Triệu Quân Sự. Nếu đã xuống được khu vực đường sắt, đối tượng chỉ có thể nhảy tàu mới thoát khỏi Hải Vân chứ thoát bằng đường biển là không thể.

“Biển ở Làng Vân dọc ra Lăng Cô sóng rất lớn, đá chìm rất nhiều nên người thạo nước ở đây cũng không thể bơi ra xa được”, ông D. cho biết.

Về giả thiết Triệu Quân Sự trốn khỏi khu vực đèo Hải Vân bằng cách nhảy chui lên tàu hỏa, lực lượng điều tra cho biết, đó chỉ là khả năng đặt ra, còn theo thông tin, tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận.

Tài liệu cơ quan điều tra thu thập được cho thấy Sự thoát khỏi Hải Vân bằng đường sắt chỉ là khả năng đặt ra, chưa có cơ sở khẳng định.

Theo đó, ngày sau khi Sự bỏ lại xe máy chạy lên núi phía ta luy dương đèo Hải Vân, lực lương CSGT, đội nghiệp vụ Công an quận Liên Chiểu, Công an TP Đà Nẵng và lực lượng Quân đội đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường đèo nên đối tượng khó qua đường để xuống khu vực có đường sắt.

Cũng sau đó, lực lượng truy bắt đã ra Lăng Cô, các ga trên đường đèo trích xuất camera, chốt chặn đề phòng Sự thoát ra Huế.

Báo cáo tại hiện trường với Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ngày 5/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn tất cả các tuyến đường và băng rừng tìm đối tượng này.

“Lực lượng công an đã ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế) để thu tập tài liệu, trích xuất camera và lập chốt kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân. Công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo", vị lãnh đạo này nói và cho biết thêm, theo tài liệu thu thập được thì chưa có cơ sở kết luận Sự thoát khỏi Hải Vân bằng đường tàu hỏa.

Biên phòng rút bớt quân

Chiều 10/6, lãnh đạo chỉ huy các mũi trinh sát (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) luồn rừng truy bắt tên tội phạm Triệu Quân Sự (phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp triển khai trên toàn tuyến Hải Vân, trong đó tập trung ra phía Bắc đèo thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tuy nhiên, theo vị chỉ huy này thì hôm nay lực lượng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã rút bớt quân, chỉ để lại một số trinh sát phối hợp với lực lượng Quân sự truy bắt Triệu Quân Sự.

Khu vực phía Bắc đèo Hải Vân (thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế) có nhiều tuyến đường ngang, lối tắt.

Cũng chiều 10/6, lãnh đạo Phòng Điều tra Hình sự (Quân khu 5) cho biết, hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng và những đơn vị khác ráo riết truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự

Phạm vi truy tìm đối tượng bao quát cả khu vực phía Nam (nơi Sự bỏ lại xe máy thoát lên núi) và Bắc đèo Hải Vân.

“Chúng tôi vẫn đang tích cực truy bắt Triệu Quân Sự. Ngoài những điểm đã được khoanh vùng, lực lượng trinh sát tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm với quyết tâm quyết bắt bằng được đối tượng”, đại diện Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 5 cho biết.

Như vậy, từ khi Triệu Quân Sự trốn lên rừng Hải Vân (chiều 3/6) đến 17h hôm nay đã là 1 tuần lực lượng chức năng truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Video: 7 ngày truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự