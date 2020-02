Khẩn trương đền bù cho dân khu 4,3ha Thủ Thiêm để tái khởi động dự án

Ngày 18/2, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan chức năng có chính sách tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các dự án trọng điểm đang bị “treo”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ông Phong cũng cho biết, hiện nay, phương án đền bù cho người dân khu 4,3ha ngoài ranh Khu đô thị Thủ Thiêm đã được HĐND TP.HCM thông qua, các cơ quan chức năng và UBND quận 2 cần khẩn trương thực hiện để sớm ổn định cuộc sống cho họ và tái khởi động dự án sau một thời gian dài đình trệ.

“Cần cố gắng giải quyết các khó khăn vướng mắc để tháng 6 tới, UBND TP.HCM trình Ban thường vụ Thành ủy và HĐND TP có nghị quyết tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị Thủ Thiêm”, ông Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề Khu đô thị Thủ Thiêm, ngày 12/2, ông Võ Văn Hoan ký văn bản khẩn số 510 thông báo tạm thời chưa tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) ở Khu đô thị Thủ Thiêm do đang tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, 28 hộ dân tại 5 khu phố trên địa bàn 3 phường trên khiếu nại cho rằng nhà đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm nhưng vẫn bị thu hồi trái quy định.

