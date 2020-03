Khách sạn hạng sang ở Hội An tự nguyện làm khu cách ly dịch Covid-19

Tối 23/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về công tác phòng, chống dịch.

Đến thời điểm hiện tại, TP Hội An có 6 cơ sở lưu trú tự nguyện đăng ký tham gia làm nơi phục vụ du khách cách ly.

Trong đó, TP Hội An vừa có thêm 5 khách sạn hoàn thành thủ tục đăng ký, tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly, gồm: Hoa Cọ (252 Cửa Đại), Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân), Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt), La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ) và Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh).

Hiện, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai cho các khách sạn, resort khác tự nguyện đăng ký làm cơ sở lưu trú an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước 5 khách sạn trên, Hội An Beach Resort là cơ sở lưu trú đầu tiên ở Quảng Nam trở thành nơi cách ly cho du khách nước ngoài tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19. Resort 4 sao nằm sát bãi biển này có 121 phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Hội An Beach Resort là cơ sở lưu trú đầu tiên ở Quảng Nam trở thành nơi cách ly cho du khách nước ngoài.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, ngành y tế địa phương triển khai thực hiện 427 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính (cả 3 trường hợp đều là du khách nước ngoài), 396 mẫu âm tính, 28 mẫu đang chờ kết quả.

Video: Hội An Beach Resort được trưng dụng làm khu lưu trú an toàn