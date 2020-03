Hà Nội: 'Vào từng ngõ, gõ từng nhà' tìm người nhập cảnh từ 7/3 để cách ly

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 948 về việc tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 chưa qua cách ly từ ngày 7/3 đến nay.

Để đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Công an thành phố, Sở Y tế chỉ đạo cơ quan công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 7/3 đến nay để tổ chức giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Hà Nội yêu cầu thành lập các tổ công tác tại cơ sở tổ chức vào từng ngõ, gõ từng nhà, các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng, lập danh sách những người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3 đến nay để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình rà soát, lập danh sách, nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chuyển ngay tới Bệnh viện của Thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổ chức cách ly tại nhà và nơi cư trú đối với đối tượng trên theo quy định.

Trường hợp phát hiện bệnh nhân dương tính thì chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Đông Anh để điều trị, đồng thời tổ chức các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định; rà soát các đối tượng tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) để tổ chức cách ly. Đối với trường hợp âm tính, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú đến hết thời gian 14 ngày theo quy định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu thời gian hoàn thành các nội dung công việc trên chậm nhất trước ngày 25/3. Giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung công việc nêu trên đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế triển khai các nội dung nêu trên đảm bảo thời gian, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức cách ly các đối tượng nêu trên theo quy định của ngành y tế; Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức xét nghiệm và thông báo kết quả cho các đơn vị liên quan để tổ chức xử lý và cách ly theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố trước 16h hàng ngày.

