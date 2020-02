Hà Nội: Đang giám sát 7 người Trung Quốc nhập cảnh chưa qua 14 ngày để phòng nCoV

Hiện những người này đang được cách ly tại nơi ở và nơi làm việc.

Chiều 5/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo của TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường đường hô hấp cấp do chủng mới của virus orona gây ra (nCoV).

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - cho biết, đã chỉ đạo lực lượng xuất nhập cảnh, từ công an thành phố đến các cơ sở để quản lý cư trú với người nước ngoài.

Từ 1/1/2020 đến 10h ngày 5/2 có 2.937 công dân Trung Quốc đến tạm trú trên địa bàn Hà Nội tại 1.259 cơ sở lưu trú; có 126 người Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 trên tổng số 1.474 người Trung Quốc đầu tư và lao động, học tập tại Hà Nội.

"Trên địa bàn, đáng chú ý có 7 người Trung Quốc nhập cảnh chưa qua 14 ngày, hiện đang được cách ly tại nhà riêng và nơi làm việc", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Hùng, lực lượng công an của thành phố thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị để nắm tình hình, phát hiện thông tin về việc người từ vùng dịch đến thành phố. Trước diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh trật tự, công an chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình, phát hiện những đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về bệnh tật gây hoang mang trong nhân dân.

"Công an TP đã lập hồ sơ, xử lý 2 trường hợp đăng tin, bài sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận trên địa bàn Thạch Thất, Chương Mỹ. Công an TP cũng phối hợp với các đơn vị xử lý hành vi găm hàng, tung tin thất thiệt, tạo ra sự khan hiếm giả các mặt hàng, buôn bán các sản phẩm giả trong việc phòng dịch như khẩu trang... Đồng thời xử lý các hành vi buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho hay.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm nCov ở Hà Nội là ở mức cao bởi người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn cao (gồm công nhân, học sinh, khách lưu trú); có người dân tham gia lao động ở các tỉnh biên giới Trung Quốc...

Do đó, Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng nhiệm vụ số một hiện nay là công an và các lực lượng ở cơ sở phải thường xuyên nắm địa bàn, tuyên truyền vận động để người dân trong diện cần cách ly sẽ tự giác tham gia cũng như chủ động phát hiện người nghi nhiễm...

Bên cạnh đó, các lực lượng cần tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa như: tự vệ sinh, khử trùng, đeo khẩu trang khi ra đường...

Chủ tịch Nguyễn Đức chung cũng yêu cầu tất cả các cơ sở phường xã, cơ quan, nhà ga, bến tàu, phải được khử trùng tiêu độc... Các trường học đã được khử trùng một lần, cần khử trùng tiếp nếu sắp tới học sinh đi học trở lại.

