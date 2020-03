Hà Giang thành lập các tổ kiểm tra, giám sát dịch Covid-19 tại thôn bản

Tỉnh ủy Hà Giang vừa phát đi chỉ thị hỏa tốc yêu cầu các địa phương, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại Hà Giang triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ thị được Bí thư Đặng Quốc Khánh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn tỉnh, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

Chỉ thị số 43 – CT/TU về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh uỷ Hà Giang.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũng yêu cầu các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đơn vị Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; phân công trực lãnh đạo cơ quan đảm bảo thông suốt, kịp thời công việc nhưng hạn chế số lượng thấp nhất.

Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại cơ sở.

Các đơn vị tăng cường tổ chức họp, chỉ đạo trực tuyến. Người đứng đầu tất cả các đơn vị phải chịu trách nhiệm việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết với người qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3, lập hồ sơ lịch sử tiếp xúc đầy đủ diện rộng và theo dõi, giám sát những người tiếp xúc. Giao các địa phương, ngành Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ sức khỏe tại từng gia đình, đảm bảo phát hiện kịp thời, xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các tổ chốt kiểm soát cửa ngõ, biên giới, hạn chế tối đa việc đi lại từ tỉnh ngoài vào trong tỉnh; hạn chế tối đa việc di chuyển trong nội bộ tỉnh Hà Giang.

Các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc dừng hẳn hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ tỉnh đến vùng có dịch và ngược lại, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công việc và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và lý do cá nhân nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước); xác nhận của tổ dân phố, thôn xóm, chính quyền địa phương (nếu là người dân). Người xác nhận lý do phải chịu trách nhiệm về xác nhận của mình.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương thành lập các tổ kiểm tra, giám sát hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại các tổ dân phố, thôn bản với thành phần gồm lãnh đạo thôn, bản, tổ dân phố, cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

