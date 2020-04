Giám đốc Công an Quảng Nam chỉ đạo làm rõ động cơ của nhóm giả ăn xin

Liên quan đến việc nhóm người tụ tập hóa trang thành ăn xin để chụp hình, quay clip ở chợ Hội An, ngày 1/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - chỉ đạo Công an TP Hội An làm rõ động cơ của nhóm này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chỉ đạo làm rõ động cơ của nhóm "ăn xin" này. (Ảnh: Facebook)

“Lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục mời nhóm người đó lên để làm việc.”, Thiếu tướng Dũng nói.

Ngày 31/3, nhóm người trên tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp). Trong đó, 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng chợ; một người đi ngang qua và làm hành động như cho tiền, một người cầm điện thoại quay.

Từ thời điểm clip dài 47 giây của họ phát tán trên mạng xã hội, nhiều người dân Hội An bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động trên.

Tối cùng ngày, chủ tài khoản Facebook Tran Thi Minh Thao, thành viên nhóm này, đăng bài xin lỗi: “Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Facebook, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An. Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến mọi người”.

Sáng 1/4, 4 người trong nhóm chủ động tìm tới trụ sở công an trình diện để phục vụ việc điều tra, xử lý.

Sự xuất hiện của nhóm người này khiến dân địa phương hoang mang. (Ảnh: Facebook)

Có thông tin cho rằng, nhóm "ăn xin" này là người nhà, vợ của 2 bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và Phan Minh Cương (đang bị tạm giam trong vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng).

Truy xuất camera an ninh, Công an TP Hội An bước đầu xác định nhóm "ăn xin" đi trên 2 ô tô sang trọng. Trong đó, 1 ô tô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ô tô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ).

Video: Nhóm người hóa trang thành ăn xin khiến dân hoang mang ở Hội An. (Nguồn: Facebook)