Dự báo thời tiết ngày 9/2: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ mưa nhiều nơi

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Ngày 9/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 9/2 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Điện Biên- Lai Châu đêm có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; phía Nam 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên: Đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

