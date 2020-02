Đôi nam nữ vượt đèn đỏ tông gục CSGT Hà Nội: Tìm nhân chứng cung cấp thông tin

Clip: Trung úy CSGT bị đôi nam nữ vượt đèn đỏ tông bất tỉnh (Nguồn: CTV)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đôi nam nữ đi xe máy vượt đèn đỏ tông trúng trung úy CSGT, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thấy tại thời điểm xảy ra vụ việc, có một số người dân đi xe máy dừng lại chứng kiến.

Vì vậy, tối 20/2, Công an TP Hà Nội thông báo và đề nghị người dân chứng kiến vụ việc trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây theo SĐT: 0912691388 hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội.

Phạm Văn Quỳnh - người lái xe máy tông gục trung úy CSGT.

Khoảng 10h ngày 20/2, trên đường Ngô Quyền, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, đôi nam nữ đi xe máy mang BKS: 36G1 297.70 vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao tông trúng chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến chiến sĩ này bị thương, nằm bất động trên đường. Nạn nhân lập tức được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện Trung úy CSGT tỉnh táo trở lại nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính nam thanh niên phóng xe máy mang BKS 36G1-297.70 vượt đèn đỏ gây ra tai nạn được cơ quan chức năng làm rõ là Phạm Văn Quỳnh (SN 1998, trú xóm 8, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Người ngồi phía sau Quỳnh được xác định là Phùng Thị Ngọc Ánh (SN 1997, trú thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

