Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 cán bộ Trung tâm đấu giá tài sản liên quan Đường Dương

Chiều 21/4, trả lời PV VTC News, ông Phạm Cao Quân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình cho biết, Sở ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Văn Hiệp và Vũ Gia Thành – 2 cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư Pháp Thái Bình), sau khi hai người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo ông Quân, trước khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Hiệp là Bí thư chi bộ Đảng của Trung tâm này.

Sở Tư pháp Thái Bình.

Căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với 2 cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình.

Hai người bị khởi tố là ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; ông Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) - đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Cũng liên quan tới vụ việc này, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình cho biết, sau khi vợ chồng Đường Dương bị bắt, cơ quan CSĐT đến phối hợp Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để điều tra.

Trong đó, ông Hiệp và ông Thành cùng một số cán bộ khác của Trung tâm được mời đến đến làm việc tại cơ quan CSĐT cho tới khi 2 cán bộ này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Do vậy, 2 cán bộ này chưa có báo cáo giải trình gửi lãnh đạo Sở việc bị cơ quan CSĐT vào cuộc xác minh điều tra nghi có liên quan đến vợ chồng Đường Dương

Trước khi ông Hiệp và ông Thành bị bắt, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình khẳng định không nhận được phản ánh về việc làm bất thường của họ.

Việc vợ chồng Đường Dương và đàn em từng gây hỗn loạn mất an ninh trật tự đe dọa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tại Trung tâm hay các địa phương khác trong các cuộc đấu giá đất, lãnh đạo Sơ Tư pháp Thái Bình cho hay, có nghe dư luận nhưng chưa nhận được phản ánh, tiếp nhận cụ thể vụ việc nào.

“Sở Tư pháp Thái Bình quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy chế làm việc, nội quy, quy định của cơ quan Sở và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, các mối quan hệ cá nhân hoặc quan hệ ngoài xã hội, Sở Tư pháp không nắm được, trừ khi pháp luật có yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức kê khai. Đối với sai phạm của hai cán bộ này, Sở Tư pháp chỉ biết được khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình có thông báo.

Tinh thần của chúng tôi là trách nhiệm đến đâu thì xử lý đến đó”, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình nhấn mạnh.

Video: Nhân viên bị bắt vì liên quan Đường Dương, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình nói gì?