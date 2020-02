Điều tra nhóm 'trẻ trâu' đầu trần đi xe máy dàn hàng lạng lách, chặn đầu xe chở tân binh

Video: Nhóm thanh niên đầu trần lái xe máy chặn đầu xe chở tân binh nhập ngũ ở Hải Dương

Mạng xã hội facebook vừa xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm hơn 10 thanh niêm gồm cả nam và nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nhóm này dàn hàng, đi tốc độ "rùa bò" chặn đầu xe.

Có thời điểm 3-4 chiếc xe trong nhóm cùng dừng lại, tụ ở một điểm ngay giữa đường khiến xe chở tân binh không thể di chuyển, gây cản trở với những người tham gia giao thông khác.

Thậm chí, 2 thanh niên trong nhóm chở nhau trên xe máy BKS 34B2-332.86 còn xuống xe, dắt bộ ngay trước đầu ô tô với thái độ cợt nhả.

Thấy vậy, một tân binh trên ô tô hét lớn: "Dẹp hết vào". Đồng thời chàng tân binh cũng nhận nhóm thanh niên trên là "mấy đứa bạn em" khi được người chỉ huy hỏi "người nhà em à?".

Hai thanh niên "chơi ngông", xuống xe dắt bộ ngay trước đầu xe ô tô chở tân binh. (Ảnh cắt từ clip).

Không chỉ nhóm "trẻ trâu" trên, qua nội dung đoạn clip chia sẻ, nhiều thanh niên khác cũng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường. Sự việc trên được cho là xảy ra vào sáng 11/2, tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều diễn đàn mạng, group chia sẻ lại đoạn clip này và cũng nhận được hàng nghìn lượt xem, like, comment. Trong đó, hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức của nhóm thanh niên này.

Nhóm thanh niên hơn 10 người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, thậm chí còn dừng xe giữa tỉnh lộ 390.

Sáng 12/2, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đoạn clip trên xảy ra tại phường Quyết Thắng (TP Hải Dương). Sau khi xác minh, Công an huyện Thanh Hà chuyển hồ sơ sang Công an TP Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý nhóm thanh niên trên.

Được biết, đây là đoạn đường thuộc tỉnh lộ 390, lối từ huyện Thanh Hà ra Quốc lộ 37, chạy qua Quốc lộ 5.

