Dịch Covid-19: Đòi hỗ trợ tiền mới chịu cách ly

Công an TP Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Quảng Ngãi về trường hợp bà H.T.H. (SN 1957, trú thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), người thuộc diện phải cách ly tại nhà nhưng lại đặt điều kiện với chính quyền cho việc chấp hành.

Khu cách ly ở Quảng Ngãi. (Ảnh: N.T)

Cách đây không lâu, bà H. đi thăm người thân ở Vĩnh Phúc - tỉnh có dịch Covid-19. Khi bà trở về quê, chính quyền xã Tịnh An đến nhà tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày 13/2. Ban đầu, bà H. đồng ý và chấp hành việc cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Tuy nhiên, sau đó bà H. tuyên bố, do kinh tế gia đình khó khăn nên bà phải ra chợ bán rau. Nếu muốn bà cách ly theo quy định, chính quyền địa phương phải hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày - bằng số thu nhập bán rau ngoài chợ.

