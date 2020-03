Covid-19: Du khách ở Hội An đồng loạt đeo khẩu trang khi xuống phố

(VTC News) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, vùng núi có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(VTC News) - Sau Hội An Beach Resort, thêm 5 khách sạn hạng sang ở Hội An vừa tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.