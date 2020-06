Cháy kho hoá chất ở Long Biên: Công an thông tin mới nhất

Ngày 30/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) có báo cáo ban đầu về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt (tổ 18 phường Thượng Thanh) vào sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 7h45 sáng 30/6, Công an quận Long Biên nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ (CNCH) cùng 17 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên.

Phòng PC07 cũng điều động 3 xe chữa cháy và CNCH cùng cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 1 (PC07) để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 10 phút sau, các lực lượng có mặt tại hiện trường và tổ chức chữa cháy theo 3 hướng (mặt trước và hai mặt bên của xưởng). Khoảng 10h30, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan ra các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng tại quận Long Biên sáng 30/6.

Trong quá trình trinh sát đám cháy, nhận thấy đám cháy có quy mô lớn, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng báo cáo Phòng PC07.

Phòng PC07 điều động thêm Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, số 3, số 5 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an các quận, huyện gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Gia Lâm tới chi viện.

UBND quận Long Biên cũng yêu cầu các lực lượng thuộc Ban chỉ huy quận sự quận Long Biên, Bộ Tư lệnh Thủ Đô, Tiểu đoàn 18 - Bộ Tham mưu Tổng cục kỹ thuật và lực lượng dân quân tự vệ các phường Ngọc Lâm, Đức Giang, Ngọc Thụy đến hỗ trợ.

Công an quận tham mưu cho Lãnh đạo UBND quận Long Biên chỉ đạo các lực lượng chính thuộc chính quyền địa phương (lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, quân đội, Công an phường, CSGT TT, y tế,…) tham gia hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ bản được dập tắt, ngăn không cho cháy lan sang các kho bên cạnh.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt có diện tích khoảng 812m2, sơ bộ đám cháy xảy ra trong khu vực nhà xưởng thuộc công ty.

Trong quá trình chữa cháy, Cảnh sát PCCC khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức di chuyển nhiều hàng hóa, phương tiện, vật tư của các công ty ra bên ngoài an toàn.

Cơ quan chức năng cho biết không có thiệt hại về người, các lực lượng tham gia đã cứu được nhiều tài sản, số tài sản bị thiệt hại do cháy gây ra đang được điều tra, thống kê làm rõ.

Hiện nay, Ban chỉ huy Công an quận Long Biên đang chỉ đạo lực lượng CSĐT, Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cháy, xác định tài sản thiệt hại, giải quyết theo quy định.

