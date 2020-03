‘Cấm cửa’ du khách nước ngoài vào phố cổ Hội An nếu không đeo khẩu trang

Tối 18/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký ban hành quyết định thành lập tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào TP Hội An.

Tổ công tác do Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải làm tổ trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh làm tổ phó; ngoài ra có 20 tổ viên. Họ sẽ giám sát tại 4 chốt trên các tuyến đường chính đi vào Hội An, gồm 3 chốt trên các tuyến đường ĐT 603B, ĐT 607, ĐT 608 (tại các nút giao với tuyến đường ĐT 607B) và 1 chốt trên đường Võ Chí Công (vị trí cầu Cửa Đại).

Quyết định nêu rõ, đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang, tổ công tác kiên quyết không cho vào TP Hội An.

Từ ngày 12/3, UBND TP Hội An quyết định tạm ngừng bán vé tham quan khu phố cổ đến hết ngày 31/3.

Từ ngày 17/3, cùng với 2 chợ đêm, các vũ trường, quán karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng, bida, phòng thể dục thể hình, nhà hàng tiệc cưới ở Hội An cũng bị tạm dừng hoạt động.

Tính đến ngày 18/3, Quảng Nam phát hiện ca ca mắc virus corona (đều là du khách nước ngoài), có 41 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Video: Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19