Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Nghệ An

Ngày 31/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Thái Thanh Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá ông Thái Thanh Quý là cán bộ trẻ, đào tạo cơ bản, có nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, đoàn kết, đóng góp chung vào thành công đi lên của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định và chúc mừng ông Thái Thanh Quý. (Ảnh: BNA)

Mong muốn trong những năm tới đây, Nghệ An vươn lên tầm cao mới về phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bên cạnh kế thừa, đảm bảo sự ổn định thì cần phải đi đầu trong thực hiện phương châm đổi mới sáng tạo; nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; bám sát, đề xuất xây dựng triển khai các mô hình mới, cách làm hay để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đề nghị ông Thái Thanh Quý phải tiếp tục là trung tâm quy tụ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân; phát huy được mọi nguồn lực để phát triển địa phương và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tài, có đức.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; có trình độ Tiến sỹ Kinh tế - Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan dân chính Đảng tỉnh Nghệ An (nay là Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An); Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.