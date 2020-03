Bất chấp lệnh cấm, nhiều hàng ăn Đà Nẵng vẫn mở cửa

Hàng quán vẫn phục vụ tại chỗ

Ngày 30/3, theo ghi nhận của VTC News, dù phần lớn chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm quy định tạm dừng hoạt động của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhưng vẫn còn những quán tiếp tục mở cửa.

Trên đường Phạm Tu (quận Sơn Trà), quán bún Huế Bà Ngân vẫn hoạt động, không có thông báo bán mang về mà bày bàn ghế phục vụ khách tại chỗ. Quán cà phê phía đối diện vẫn bày bàn ghế và có khá nhiều khách đến ngồi.

Quán bún trên đường Phạm Tu vẫn mở cửa phục vụ khách trong sáng 30/3.

Trên đường Chính Hữu, chỉ một đoạn chừng 70m có 3 quán bán đồ ăn sáng vẫn mở cửa gồm bún, mì Quảng và bánh bèo, thực khách đến khá đông. Chủ quán bún cho biết có nhận được thông báo của chính quyền địa phương từ chiều qua nhưng vì lỡ mua thực phẩm nên sẽ bán tại chỗ nốt hôm nay, sau đó chuyển sang phục vụ mang về.

Đến 10h30, quán bún bò, bánh bèo trên đường An Cư 3 và An Nhơn 7 vẫn bán hàng, khá nhiều khách vào ăn uống.

2 quán bún và mì Quảng trên đường Chính Hữu vẫn phục vụ khách.

Theo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND TP Đà Nẵng, từ hôm nay (30/3), Đà Nẵng thành lập 7 tổ kiểm tra, xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm lệnh cấm. Các tổ có nhiệm vụ kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động các khu, điểm du lịch và vui chơi, giải trí (bao gồm cả điểm vui chơi giải trí trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, casino, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài).

Các tổ cũng kiểm tra việc tạm dừng cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, spa, vật lý trị liệu, nhà hàng, quán cà phê, các hoạt động liên quan đến tắm biển tại bãi biển công cộng và kiểm tra việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng...

Quán cà phê trên đường Lý Văn Tố vẫn đông khách trong sáng 30/3.

Các tổ kiểm tra sẽ đánh giá tình hình thực hiện, cập nhật số liệu cụ thể, nêu rõ địa chỉ vi phạm (số nhà, tên đường, tổ dân phố, thôn, phường xã..).

Cố tình tụ tập, nhiều người bị giữ xe

Ngày 30/3, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, phường vừa tạm giữ 10 xe máy của người dân cố tình tụ tập tại các bãi đất trống để vui chơi, bất chấp lệnh cấm tụ tập để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Hải, cơ sở pháp lý là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nhiều người dân cho dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy để ra khu vực bờ kè dọc sông Hàn hoặc các bãi đất trống hóng gió, vui chơi…

Công an, dân phòng kiểm tra, nhắc nhở chủ quán thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cũng cho biết, qua kiểm tra những ngày qua, các lực lượng liên ngành nhận thấy khu bờ kè trước khách sạn Golden Bay (cuối tuyến đường Hồ Hán Thương), dự án dọc sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo và các công viên, lô đất trống có rất nhiều người dân tụ tập để hóng mát, ăn uống, vui chơi… nhưng không đeo khẩu trang.

“Mặc dù địa phương triển khai lực lượng, nhiều lần thông báo, giải tán đám đông nhưng dân vẫn tiếp tục tụ tập. Do đó, trong ngày 29/3, ngoài việc nhắc nhở, chúng tôi tạm giữ nhiều xe máy để xử lý do vi phạm các quy định về giao thông”, ông Hải nói và cho biết thêm, các chủ xe phải đến công an địa phương để giải quyết và nộp phạt.

“Trong hôm nay (30/3), nếu phát hiện các trường hợp tụ tập không đeo khẩu trang, ngành chức năng sẽ xử phạt”, ông Hải nói.

Video: Người dân ùn ùn lên núi, Đà Nẵng đóng cửa bán đảo Sơn Trà