Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm

Dự báo thời tiết ngày 27/2, Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Hôm nay, Hà Nội nắng ấm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

