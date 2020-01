Ảnh hưởng bởi virus corona, người dân TP.HCM hạn chế đi du lịch

Ngày 30/11, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi giải trí; chú trọng xây dựng môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại thành phố.

Tuy nhiên, theo thống kê của các công ty du lịch, thị trường du lịch có một phần có biến động do vấn đề căng thẳng chính trị giữa Mỹ và I-ran, dịch bệnh viêm phổi do virus corona ở Trung Quốc khiến xu hướng đăng ký chương trình du lịch nước ngoài trong dịp Tết chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách quốc tế đến TP.HCM trong dịp Tết nguyên đán năm 2020 có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại TP.HCM dừng tổ chức chương trình đi du lịch ở Trung Quốc từ mùng 1 Tết và hướng khách du lịch dời ngày khởi hành hoặc chuyển sang những chương trình du lịch khác. Đối với những khách hàng không sắp xếp được lịch khởi hành mới, công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho khách từ 70 - 100%.

Du lịch tại TP.HCM nhiều biến động do ảnh hưởng của virus corona. (Ảnh minh họa)

"Các chương trình du lịch đi tham quan tại các quốc gia khác vẫn tổ chức bình thường và các công ty lữ hành phối hợp chặt chẽ với đối tác giám sát tình hình sức khỏe của du khách trong suốt chương trình, trừ các chương trình tham quan du lịch tại Trung Quốc bị dừng do dịch bệnh viêm phổi", Sở Du lịch TP.HCM cho biết.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, so với năm 2019, công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán năm 2020 được tập trung, chủ động triển khai sớm các chương trình, hoạt động; tăng cường quán triệt thường xuyên đến các cơ sở kinh doanh và dịch vụ du lịch, đảm bảo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đồng thời, tổ chức chăm lo tốt, chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị Sở Du lịch.

"Đến thời điểm hiện tại, Sở chưa ghi nhận các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo và phán ánh của khách du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ", Sở Du lịch TP.HCM cho biết.