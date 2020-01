Ảnh: Bất chấp nguy hiểm, dân quay phim cảnh vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi

Trên con đường đi qua xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM có hàng trăm người đứng quay phim, theo dõi vụ công an vây bắt Lê Quốc Tuấn - nghi can bắn chết 4 người và bị thương 1 người ở sòng bạc xã Tân Thạnh Đông chiều 29/1.