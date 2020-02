9 công an chủ động cách ly sau khi tiếp xúc với người đến từ vùng dịch Covid-19

Ngày 28/2, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, 9 cán bộ công an đã được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 199 sau khi tiếp xúc gián tiếp với 2 du khách đến từ vùng có dịch Covid-19 Hàn Quốc.

Còn 4 người dân tiếp xúc trực tiếp với họ đang được cách ly tại nhà, có cán bộ phường giám sát.

Trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông.

Giải thích về việc này, ông Hải cho biết, trưa 27/2, có 2 cán bộ công an đi kiểm tra, làm việc với chủ tiệm spa trên đường Lê Chân. Chủ tiệm cho biết từng tiếp xúc với 2 người khách Hàn Quốc, trong đó một người trú tại Daegu, để bàn chuyện hợp tác mở spa. Ngoài chủ tiệm còn có 2 nhân viên và 1 trẻ em tiếp xúc trực tiếp với 2 vị khách này.

Sau đó, 2 cán bộ công an về cơ quan dùng cơm trưa với 7 đồng nghiệp, trong đó có 2 chỉ huy. Như vậy, có tất cả 13 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 vị khách Hàn Quốc. Kiểm tra thông tin, cơ quan chức năng nhận thấy 2 người này mới nhập cảnh ngày 22 và 23/2 nên tiến hành kiểm tra y tế và tổ chức cách ly; đồng thời cho cách ly tại nhà đối với 4 người của tiệm spa.

Tiệm spa trên đường Lê Chân, Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 9 cán bộ công an phường nói trên chủ động đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) để cách ly và kiểm tra y tế. Tuy nhiên, do họ không thuộc diện cần phải cách ly, các bác sĩ chỉ kiểm tra sức khỏe cho họ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng vẫn phun thuốc toàn diện 3 lần tại trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông.

Theo ông Cao Đình Hải, kết quả xét nghiệm của 13 người kể trên đều âm tính với virus Covid-19.

Video: Đưa nhóm du khách Hàn Quốc không chịu cách ly ra Sân bay Đà Nẵng về nước.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.