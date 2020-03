3 người chết trong đám cháy ở Hưng Yên: Hé lộ hình ảnh 2 người đàn ông nghi phóng hoả

Video: Hé lộ hình ảnh 2 người đàn ông nghi phóng hoả đốt nhà khiến 3 người chết ở Hưng Yên

Chiều 16/3, lực lượng chức năng đang phong tỏa ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn làm 3 người chết, 1 người bị thương tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhiều người sống gần hiện trường, gia đình ông Mười không có mâu thuẫn với ai ở địa phương. Ông Mười trước đây đi xuất khẩu lao động, sau đó về nhà mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Camera an ninh đối diện hiện trường vụ cháy nhà ông Mười ghi nhận vào khoảng 23h56 ngày 15/3, có 2 người đàn ông lái xe máy, mang theo 1 can lớn chất lỏng. Hai kẻ này tưới số chất lỏng trên vào khu vực trước nhà ông Mười, phóng hỏa rồi bỏ trốn. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong chưa đầy 2 phút.

Hai người đàn ông nghi phóng hoả, đốt nhà.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, lực lượng Công an huyện Khoái Châu đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 00h20 ngày 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia Mười (sinh năm 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị cháy.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà xung quanh. Đám cháy khiến 3 người trong nhà ông Mười thiệt mạng và 1 người bị thương.

Trong đó, ông Mười cùng con trai là cháu Vương Gia Cao Thắng (sinh năm 2008) chết tại hiện trường. Vợ ông Mười là Bà Đào Thị Chiến, sinh năm 1967 và cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh, sinh năm 2012 - cháu ngoại ông Mười được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Nhưng bà Chiến không qua khỏi.

Ngôi nhà bị cháy là nhà mái bằng 3 tầng, tầng 1 gia đình ông Mười dùng để mở cửa hàng bán đồ thiết bị điện, nước dân dụng.