15 ngày trốn khỏi trại giam của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự

20h ngày 18/6, tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - kẻ trốn khỏi trại giam T10 - bị bắt giữ sau 15 ngày lẩn trốn.

Thoát vòng vây trên đèo Hải Vân, vào Quảng Nam lẩn trốn

Lực lượng Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cùng với Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) bắt Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại quán internet H.T. (hẻm 151/11 Hùng Vương, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Triệu Quân Sự - kẻ 2 lần trốn trại giam quân sự.

Tại cơ quan công an, Sự tường thuật sơ lược quá trình suốt nửa tháng trời bị truy nã.

Theo đó, khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh. Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được 700 nghìn đồng.

Tối 4/6, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt.

Tuy nhiên, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã chạy thoát khỏi đèo Hải Vân và đi bộ dọc đường ven biển từ TP Đà Nẵng vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lẩn trốn vài ngày, trước khi bị tóm gọn ở TP Tam Kỳ.

2 lần trốn trại, 2 lần bị bắt khi đang "cày" game

Ngay sau khi tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị bắt, anh M.B.C. (nhân viên quán internet H.T.) kể, ngày 14/6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game.

Bàn máy tính của tiệm internet - nơi Sự bị công an tóm gọn khi đang "cày" game.

Suốt 4 ngày qua, Sự gần như túc trực 24/24 tại tiệm internet này để "cày" game.

“Buổi tối, Sự hay ra ngoài một lúc rồi trở lại quán. Anh ta gọi đồ ăn, thức uống và ăn uống ngay tại bàn máy tính.

Mới đây, cập nhật thông tin báo chí đăng tải về tên tội phạm vượt ngục, chủ quán của tôi nhận ra hắn và trình báo cho cơ quan công an", anh C. nói và thông tin thêm, thời điểm mới giáp mặt công an, Sự khai tên là Đức Minh.

Một lúc sau, Sự đưa 2 tay ra và nói: "Các anh bắt em đi".

Đây không phải lần đầu tiên tên tội phạm nguy hiểm này trốn khỏi trại giam. Cách đây 5 năm, Sự cũng từng vượt ngục khi đang thụ án chung thân vì tội giết người, cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự.

Sự từng trốn khỏi trại giam và bị truy nã năm 2015. (Ảnh: C.A)

Và điều trùng hợp là cả hai lần trốn trại, Sự đều bị bắt khi đang chơi game tại tiệm internet.

Ở lần vượt ngục thứ nhất, y bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Video: Bắt được tên tội phạm vượt ngục Triệu Quân Sự