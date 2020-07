Xác minh thông tin cô giáo dùng dây chun bắn trẻ mầm non

Ngày 30/6, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip được cho là trích từ camera giám sát tại Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng với phản ánh "cô giáo dùng dây nịt (dây chun vòng) bắn vào học sinh" trong giờ chơi do bé nghịch ngợm.

Clip do một người xưng là cô của cháu bé đăng tải. Theo clip, trong giờ chơi của một lớp mầm non, khi các cháu đang chơi đồ chơi dưới sàn nhà, một bé nghịch đồ chơi trên giá, cô giáo lại gần cháu. Ngay sau đó, cháu bé khóc và được cô đưa ra chỗ khác.

Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên (thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng).

Chủ Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên xác nhận, cô giáo trong clip là cô Đào Thị B., giáo viên lớp mầm non 3 tuổi của trường. Clip được ghi lại vào giờ chơi của lớp Mầm non do cô B. phụ trách. Khi các cháu đang chơi đồ chơi, bé K. nghịch đồ chơi trên giá (đồ chơi dành cho hoạt động góc).

Cô có nhắc cháu nhưng cháu không nghe nên ra đưa cháu vào ngồi gần cô để dễ quản lý. Cô B. cũng phủ nhận hành động dùng dây chun vòng bắn cháu như phản ánh của người nhà học sinh.

Hình ảnh được người nhà học sinh cho rằng cô giáo dùng dây chun bắn vào cháu học sinh (Ảnh cắt từ clip).

Đại diện UBND thị trấn Tiên Lãng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, UBND thị trấn đã cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng đến Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên nắm bắt tình hình.

Do hành động của cô giáo được ghi lại trong camera không rõ ràng, UBND thị trấn Tiên Lãng yêu cầu các lực lượng chức năng xác minh thông tin, nội dung sự việc để có cơ sở xử lý.

"Chúng tôi đã chỉ đạo phụ trách trường báo cáo sự việc và giao cho cô giáo gặp gỡ gia đình phụ huynh học sinh. Chúng tôi cũng yêu cầu cô phụ trách trường tạm thời đình chỉ 2 cô giáo dạy lớp ấy và báo cáo UBND huyện. Vụ việc này địa phương cùng với Nhà trường, Phòng Giáo dục sẽ tiếp tục xem xét. Chúng tôi vẫn chỉ đạo cơ sở mầm non tổng kết năm học cho các cháu", đại diện UBND thị trấn Tiên Lãng nói.

Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên được thành lập từ năm 2016, hiện có hơn 100 học sinh, chia làm 4 lớp và 20 giáo viên. Cơ sở này đã hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị công bố quyết định được công nhận là trường Mầm non tư thục.