Trường Quốc tế Singapore giảm học phí sau phản ứng của phụ huynh

Những ngày qua, phụ huynh trường Quốc tế Singapore (Ba Đình, Hà Nội) nhiều lần tập trung trước cổng trường treo băng rôn phản đối việc thu học phí online. Phụ huynh cho rằng, việc dạy học online của nhà trường chưa hiệu quả, nên không thể áp đặt phụ huynh phải đóng học phí bằng 80-85% mức học phí bình thường.

Ngay sau đó, trường có 5 lần làm việc trực tiếp cùng với phụ huynh, để lắng nghe và giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc tổ chức dạy học trực tuyến và thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ dịch COVID-19.

Theo đại diện trường Quốc tế Singapore, trong thời gian học sinh tạm nghỉ, nhà trường xây dựng và triển khai giảng dạy học qua internet từ đầu tháng 2/2020 với các hình thức như: giáo viên gửi bài, bài tập về nhà cho học sinh; ghi âm và ghi hình bài giảng phục vụ dạy học trực tuyến tương tác giữa giáo viên và học sinh. Các bài giảng đều được lưu lại để học sinh có thể xem lại sau mỗi buổi học.

Tính đến 8/5 (ngày cuối cùng học trực tuyến trước khi các em quay lại trường học), đối với chương trình Việt Nam nhà trường hoàn thành nội dung giảng dạy 28/35 tuần học ở cấp tiểu học; 30/36 tuần học đối với cấp THCS. Đối với chương trình quốc tế, nhà trường hoàn thành 100% kiến thức chương trình học phần 3, bắt đầu vào học phần 4.

Đồng thời khi học sinh đi học trở lại, nhà trường thực hiện kiểm tra khảo sát chất lượng với kết quả 98% học sinh đạt trên trung bình, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Đặc biệt trường cũng thực hiện khảo sát với trên 70% phụ huynh có ý kiến hài lòng và rất hài lòng về chất lượng giảng dạy.

Về vấn đề học phí, sau khi nhận được phản ánh và làm việc trực tiếp với phía phụ huynh, Ban giám đốc trường Quốc tế Singaopore thống nhất điều chỉnh lại chính sách học phí như sau: giảm 90% học phí của học phần 3 với khối mầm non; từ lớp 1 đến lớp 3 giảm 20% học phí cho học phần 3 và giảm 10% học phí cho học phần 4.

Trường sẽ giảm tiếp tục trừ trực tiếp 10 triệu đồng (tương đương 18% học phí học phần 3) cho chương trình song ngữ; 15 triệu đồng (tương đương 15% học phí học phần 3) cho chương trình quốc tế. Lưu ý mức giảm này chỉ dành cho học sinh tiếp tục theo học năm học 2020-2021.

Tuy nhiên, nếu học sinh không tiếp tục theo học năm học 2020 - 2021 phần giảm trừ 15% học phí học phần 3 và 10% học phần 4 sẽ được nhà trường hoàn trả sau khi năm học kết thúc.

Ngoài ra, trường Quốc tế Singapore cũng cho biết, các chính sách về tiền ăn và tiền dịch vụ chuyên chở học sinh… của học phần 3 được chuyển sang học phần 4 và sẽ hoàn trả vào cuối năm học sau khi trừ đi các ngày học ở trường. Nhà trường sẽ triển khai học bù (không thu tiền) một tiết sau giờ học chính khóa; và học bù 06 ngày thứ bảy với thời gian học như các ngày học bình thường trong năm học

Trong trường hợp phụ huynh không đồng ý với các chính sách học phí nêu trên của nhà trường và có nguyện vọng rút học cho con, phụ huynh cần thông báo và hoàn thành các thủ tục trước ngày 9/6/, nhà trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí của học phần 3 và học phần 4 năm học 2019-2020.

Ngày 13/5, hàng trăm phụ huynh trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đứng trước cổng trường cầm tờ giấy với dòng chữ "We want sis to pay back the tuition fees during COVID-19 time!!" (tạm dịch: Chúng tôi yêu cầu trường trả lại tiền học phí trong thời gian COVID-19!!).

Phụ huynh phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu một buổi đối thoại.

Đồng thời phụ huynh cho rằng, chất lượng dạy online của Trường Quốc tế Singapore thời gian học sinh nghỉ dịch COVID-19 chưa hiệu quả, nên không thể thu bằng 80% số tiền học phí phụ huynh đã đóng cho việc dạy học trực tiếp trên lớp.