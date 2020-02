TPHCM: Các trường đại học đồng loạt dời lịch học để ứng phó virus corona

Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù khi sinh viên trở lại học tập. Trong thời gian nghỉ học, đề nghị sinh viên cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tương tự, Đại học Sài Gòn cũng đưa ra thông báo trước tình hình dịch bệnh nCoV, nhà trường cho sinh viên, học viên nghỉ đến hết ngày 9/2/2020. Lịch học chính thức của trường sẽ bắt đầu vào ngày 10/2/2020. Riêng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của trường vẫn làm việc bình thường từ ngày 3/2/2020.

Nhiều trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên.

Do thay đổi lịch học, một số sinh viên ở tỉnh xa gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí để mua vé xe quay trở lại trường học tập (do không thể đổi vé xe đã mua trước đó). Nhằm chia sẻ với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định hỗ trợ sinh viên ở các tỉnh xa gặp khó khăn để mua vé xe.

Trường Đại học Hoa Sen cũng chủ động thông báo đến giảng viên, nhân viên phương án phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trường sẽ chuyển lịch học một tuần (từ ngày 3/2 - 9/2/2020) để nhà trường chủ động thực hiện các biện pháp khử trùng phòng học, ứng phó với dịch bệnh và chuẩn bị tốt công tác đón sinh viên trở lại trường. Trong thời gian dời lịch học, các giảng viên trường có thể tự tổ chức các bài giảng e-learning để sinh viên tham gia học trực tuyến thay thế.

Đặc biệt, nhà trường cũng có quyết định thành lập Tổ cơ động phản ứng nhanh phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV của HSU gồm 12 thành viên do GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng trường làm Tổ phó có nhiệm vụ thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh nCoV đối với sinh viên, giảng viên, nhân viên trong nhà trường.

Đại học Văn Hiến sớm đưa ra thông báo điều chỉnh thời gian học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do nCoV gây ra. Theo đó, tất cả các lớp học trong học kỳ 2 năm 2019-2020 sẽ bắt đầu học trở lại vào ngày 10/2/2020, tức lùi 1 tuần so với kế hoạch trước đó.

Đại học Ngân hàng TPHCM cũng thông báo cho học viên cao học và sinh viên nghỉ học 1 tuần. Thời gian học sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 10/2/2020. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lưu ý sinh viên trong thời gian nghỉ nên ở lại địa phương, hạn chế đi lại và cập nhật thường xuyên thông báo của nhà trường cũng như có biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch khoảng 15.000 sinh viên Đại học Văn Lang sẽ quay trở lại trường tiếp tục chương trình học vào ngày 3/2 tới. Tuy nhiên, để việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV đạt hiệu quả tốt hơn và đảm bảo an toàn cho sinh viên, Nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ Tết thêm 1 tuần. Theo đó, sinh viên sẽ quay trở lại trường đi học vào ngày 10/2.

Nhà trường sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống dịch cúm corona. Đối với những sinh viên xuất phát từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, trường sẽ thống kê và theo dõi, gấp rút mua khẩu trang phát cho sinh viên và cán bộ, giảng viên.

Tuy nhiên, một số trường Đại học khác ở TP.HCM vẫn tổ chức lịch học như bình thường vào ngày 3/2/2020 và chuẩn bị mọi phương án để phòng ngừa dịch bệnh.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, sở dĩ trường ông học bình thường vì đa phần sinh viên ở các tỉnh xa đã có kế hoạch mua vé tàu xe từ trước. Nếu thay đổi lịch học sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch trước đó của các em.

Cũng theo ông Dũng, khâu quan trọng nhất là theo dõi, phòng ngừa các nguy cơ bệnh dịch có thể xảy ra. Do đó, nhà trường đã trang bị thêm các thiết bị kiểm tra thân nhiệt, tăng cường trang bị cho khu vực y tế để sớm phát hiện nếu có người bị sốt cao hoặc có dấu hiệu bệnh.

Ngoài ra, một số trường ĐH từ trước đã có kế hoạch nghỉ tết kéo dài đến tận ngày 10/2 mới bắt đầu lịch học trở lại.

