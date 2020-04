Tổ chức họp phụ huynh trực tuyến trước khi đón học sinh trở lại trường

Sau khi UBND TP Hà Nội chốt lịch đi học trở lại, Sở GD&ĐT ra thông báo yêu cầu các trường, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi đi học trở lại.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm thúc các công văn hướng dẫn của ngành giáo dục, y tế, lao động; tuân thủ theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học mà Bộ GD&ĐT hướng dẫn.

Các trường phải đảm bảo giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Việc giãn cách trong trường hoàn toàn do nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh và giáo viên.

Các trường nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, rà soát cơ sở vất chất lớp/phòng học theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Căn cứ vào mức độ an toàn được đánh giá, nhà trường sẽ xây dựng phương án tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

SỞ GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tổ chức họp phụ huynh trực tuyến trước khi đón học sinh đến trường bắt đầu từ tuần tới.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp trực tuyến với cha mẹ học sinh trước khi học trở lại trường để triển khai, thống nhất sự phối hợp trong công tác quản lý, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho học sinh. Đồng thời họp trực tuyến với học sinh để tiếp tục quán triệt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu học sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ nhà tới trường, trong thời gian học ở trường cho tới khi về nhà, hạn chế đi lại nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.