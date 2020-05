Sử dụng văn bằng 2 của Đại học Đông Đô, thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh

Ông Vũ Mạnh Dũng, Chánh văn phòng Học viện khoa học xã hội (Viện Hàn lân khoa học xã hội Việt Nam) cho biết trong danh sách 27 nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ trúng tuyển tại Học viện công bố vào cuối tháng 4/2019, có 7 nghiên cứu sinh sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh hệ đại học chính quy của Đại học Đông Đô.

Liên quan đến sai phạm trong đào tạo của Đại học Đông Đô, kết quả điều tra ban đầu xác định, trường chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo văn bằng 2 chính quy nhưng vẫn tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy, văn bằng 2 cho nhiều người. Trường còn liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ GD&ĐT.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, mới đây Bộ Công an phát đi thông báo đề nghị cá nhân được Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy, văn bằng 2 cũng như các cơ sở liên kết tuyển sinh, đào tạo và các cá nhân đã tham gia tuyển sinh, đào tạo cần trình báo làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Trong khi đang chờ kết luận điều tra, ông Vũ Mạnh Dũng cho biết, những học viên sử dụng văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh của trường Đại học Đông Đô đã tự động xin rút, không tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Đại học Đông đô (Hà Nội).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Đông Đô, đồng thời khởi tố bị can để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác" đối với 6 bị can.

Đó là: Dương Văn Hòa - hiệu trưởng Đại học Đông Đô, Trần Kim Oanh (trú tại quận Hai Bà Trưng) và Lê Ngọc Hà (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), cùng là phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang - phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy, Lê Thị Lương ,Lê Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Ngọc Thái, cán bộ Đại học Đông Đô.

Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng Viện đào tạo liên tục Đại học Đông Đô.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can bị khởi tố để điều tra về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép.