Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Cao đẳng An ninh nhân dân II (Đồng Nai) vào Cao đẳng An ninh nhân dân I (Hà Nội); trao quyết định của Bộ trưởng Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trong Ban giám hiệu Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Chủ trì lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành hy vọng sau khi sáp nhập, Cao đẳng An ninh nhân dân I tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng, đáp ứng chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Thành cũng yêu cầu trường khẩn trương thực hiện giao nhận trụ sở, địa điểm, cơ sở vật chất, sớm sắp xếp, bố trí lại cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động.

Ngày 27/4, tại TP.HCM, Bộ Công an cũng công bố quyết định sáp nhập các trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3 (Cần Thơ), Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (Quảng Nam), Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 (Hưng Yên) vào Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (TP.HCM).

Để chuẩn bị cho việc sắp xếp, Bộ Công an đã trình Thủ tướng phê duyệt đề án tổ chức lại cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với việc bố trí cán bộ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Việc sáp nhập các trường công an nhân dân cũng giúp Bộ tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở đào tạo nói chung và cơ sở giáo dục đại học nói riêng đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.