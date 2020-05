Ngạc nhiên với học phí các trường quốc tế Hà Nội, ngót nghét nửa tỷ đồng mỗi năm

Trường quốc tế Packcity Hà Nội (ISPH)

Trường quốc tế Packcity Hà Nội (ISPH) vừa công bố sẽ miễn toàn bộ học phí cả khóa học 4 năm cho học sinh nếu phụ huynh “đặt cọc” 4 tỷ đồng. Theo đó, nhà trường lập ra chương trình “Miễn học phí và đảm bảo chỗ học cho con” kết hợp với chương trình “Ưu đãi đăng ký sớm cho năm học 2020-2021”.

Học phí trường quốc tế Packcity Hà Nội.

Với chương trình “Miễn học phí và đảm bảo chỗ học cho con”, phụ huynh chỉ cần đóng trước 1 khoản tài chính đặt cọc giữ chỗ và học sinh sẽ được đảm bảo giữ chỗ cho 4 năm học liên tiếp tính từ thời điểm bắt đầu năm học đầu tiên. Sau khi hoàn thành chương trình, phụ huynh sẽ được hoàn lại tiền đã đóng. Chương trình không áp dụng lãi suất cho khoản đặt cọc.

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nội)

Đây là trường quốc tế song ngữ được chứng nhận về chất lượng đồng thời của Hội Đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội trường học, Cao đẳng và Đại học Bờ Tây Hoa Kỳ (WASC).

Khi nộp đơn đăng ký phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 3.500.000 đồng. Phí đăng ký tuyển sinh là chi phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học.

Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại 47.200.000 VNĐ. Phụ huynh chỉ đóng phí tuyển sinh một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường.

Học phí năm 2020-2021.

Phí tuyển sinh cho khối mầm non là 23.600.000 VNĐ. Khi học sinh chuyển từ khối mầm non lên tiểu học, phụ huynh sẽ đóng phần chênh lệch giữa phí tuyển sinh áp dụng cho khối tiểu học tại thời điểm nhập học và phần phí đã đóng tại khối mầm non.

Phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc 35.400.000 đồng trước khi học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện khi phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới trường 90 ngày trước khi học sinh xin ngừng học.

Trường Quốc tế Singapore Gamuda Gardens

Học sinh vào trường bắt buộc phải kiểm tra đầu vào và đóng phí. Cụ thể, phí kiểm tra đầu vào 2.940.000 đồng/học sinh. phí ghi danh: 21.500.000 đồng/học sinh. Phí đặt cọc: 15.000.000 đồng /học sinh. Học phí có thể được thanh toán theo năm học và theo từng học phần.

Với chương trình song ngữ, phí kiểm tra đầu vào là 2.940.000 đồng/học sinh. Phí ghi danh: 8.600.000 đồng/học sinh. Phí đặt cọc: 8.000.000 đồng/học sinh.

Học phí trường quốc tế Singapore Gamuda Gardens.

Trường Quốc tế St.Paul Hà Nội (St Paul Hanoi)

Về quy trình tuyển sinh, các em được đánh giá năng lực dựa trên các tiêu chí như khả năng tiếng Anh, Toán, kết quả học tập ba năm gần nhất và thư giới thiệu của trường với mức phí 4,2 triệu đồng. Ban tuyển sinh sẽ quyết định việc tiếp nhận học sinh vào trường trong 7 ngày sau khi hoàn thành đánh giá.

Trường chia học phí theo từng cấp học và chưa công bố học phí năm nay. Năm học 2019-2020, học phí cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) của trường là 533,1 triệu đồng nếu nộp cả năm, 549,1 triệu đồng nếu nộp theo kỳ và 554,4 triệu đồng khi đóng theo quý.

Ngoài ra, phụ huynh phải nộp thêm 22,1 triệu đồng phí nhập học cho con. Các loại phí khác như phí xe bus, ăn trưa, học ngoại khóa... được tính theo từng lớp.

Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS)

Học sinh các cấp phải tham dự bài kiểm tra đầu vào và phỏng vấn riêng biệt với hội đồng tuyển sinh với mức phí 5 triệu đồng. Phí đăng ký nhập học là 25 triệu đồng. Tiền đặt cọc là 20 triệu đồng.

Học phí trường quốc tế Nhật Bản.

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS)

Học phí cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) là 24.340 USD, tương đương 559,8 triệu đồng. Nếu đóng theo kỳ, học phí phải nộp là 579,6 triệu đồng. Ngoài ra, học sinh phải nộp thêm phí nhập học 23 triệu đồng bắt buộc, không hoàn trả.

Trường Song ngữ quốc tế Horizon (HIBS)

Trường Song ngữ quốc Horizon áp dụng khung tham chiếu chung của châu Âu đối với các tiêu chuẩn ngôn ngữ khi tuyển học sinh. Để vào trường, học sinh phải trải qua bài kiểm tra để xác định khả năng tiếng Anh, riêng những em tiềm năng phải tham dự bài thi ngôn ngữ lũy tiến và phỏng vấn để kiểm tra trình độ nghe, nói.

Trường chia học phí theo hai hệ chương trình là song ngữ và quốc tế, không chia từng lớp. Năm nay, với cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) hệ song ngữ, học sinh phải đóng 222,6 triệu đồng học phí nếu nộp cả năm, 230 triệu đồng nếu nộp theo kỳ và 238,6 triệu đồng khi nộp theo quý.

Đối với cấp tiểu học hệ quốc tế, phụ huynh phải đóng 315, 6 triệu đồng nếu nộp cả năm. Mức học phí nếu nộp theo kỳ và theo quý lần lượt là 320, 9 và 326,9 triệu đồng.

Ngoài ra, học sinh cần nộp thêm các phí khác như 25 triệu đồng phí nhập học, 1,95 triệu đồng phí học trực tuyến. Nếu tham gia hoạt động bán trú, mỗi em đóng thêm 23,5 triệu đồng một năm (hai kỳ) hoặc 12,4 triệu đồng cho mỗi kỳ.

Trường Quốc tế Pháp (Lycée français Alexandre Yersin)

Trường Quốc tế Pháp chia học phí theo cấp và quốc tịch, không chia theo từng lớp. Học phí năm 2020-2021 của trường như sau: