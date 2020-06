Khánh thành trường học theo tiêu chuẩn giáo dục Phần Lan đầu tiên tại Hà Nội

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại là đơn vị đầu tiên chính thức đưa giáo dục Phần Lan – một trong những nền tảng giáo dục ưu việt nhất thế giới về giáo dục Mầm non và Tiểu học về Việt Nam, áp dụng tại Hà Nội.

Hệ thống xác định giáo dục sớm trong 10 năm đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất, bởi giai đoạn này xây dựng nền tảng tri thức, cảm xúc và kĩ năng xã hội để trẻ tự tin, chủ động phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân trong suốt cuộc đời theo cách mà trẻ thích để thành công, hạnh phúc. Giai đoạn này có mục tiêu chuẩn bị cho trẻ vững chắc kiến thức, thành thạo kĩ năng, vui vẻ học tập, tự tin hợp tác.

Lễ cắt băng khánh thành trường Mầm non,Tiểu học Tân Thời Đại - Fun Academy

Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại & Fun Academy hợp tác chuyển giao trọn bộ phương pháp giáo dục tiên tiến, dựa trên nền tảng tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và nền tảng khoa học giáo dục hiện đại. Phương pháp này được Bộ Giáo dục Phần Lan & Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan công nhận cho phép “đóng gói” xuất khẩu ra nước ngoài với Thương hiệu Quốc gia Phần Lan.

Trong khuôn khổ sự hợp tác chiến lược này, Tân Thời Đại sẽ xây dựng và vận hành trường Tân Thời Đại – Fun Academy đạt tiêu chuẩn theo phương pháp giáo dục Phần Lan dưới sự cố vấn và kiểm định của các chuyên gia giáo dục đến từ Phần Lan.

Tại Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại, phương pháp Fun Learning của Fun Academy là phương pháp dẫn dắt, áp dụng toàn diện trên chương trình Giáo dục Mầm non và Tiểu học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, với mục tiêu xây dựng tinh thần học tập tích cực “Fun Learning to be Fun/ Học vui vẻ để vui vẻ học”, góp phần hình thành thói quen học tập chủ động cả đời cho người học.

Bà Phạm Thị Lam - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Lễ khánh thành trường mầm non, tiểu học Tân Thời Đại - Fun Academy

Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại, bà Phạm Thị Lam chia sẻ: “Triết lý của giáo dục Phần Lan phù hợp với triết lý mà Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại theo đuổi, đó là: “Mọi đứa trẻ đều khác biệt và tất cả đều có quyền học những điều chúng cần trong cuộc sống”. Phương pháp giáo dục Phần Lan luôn đề cao sự khác biệt nên mỗi học sinh đều được xây dựng kế hoạch học tập cá nhân để đảm bảo phát huy năng lực tối đa của mỗi trẻ.

Giáo dục Phần Lan coi trọng giáo dục sớm, đặc biệt là giáo dục 10 năm đầu đời, ngay từ khi trẻ ở độ tuổi nhà trẻ, phù hợp với quan điểm của giáo dục Tân Thời Đại. Giáo dục Phần Lan là nền giáo dục số 1 thế giới, được tất cả các nước có nền giáo dục tiên tiến công nhận, tìm đến học hỏi, là nền giáo dục duy nhất trên thế giới đóng gói trọng bộ Chương trình giáo dục quốc gia để xuất khẩu”.

Thạc sỹ Olli Kamunen, Chuyên gia về giáo dục Phần Lan và giáo dục sớm kiêm Giám đốc chuyên môn trường Tân Thời Đại – Fun Academy cho biết: “Điểm khác biệt của hệ thống giáo dục là phương pháp Fun Learning. Chúng tôi quan điểm quan trọng không kém kiến thức và kỹ năng chính là cách chúng ta truyền cảm hứng học tập vui vẻ cho trẻ để ngay từ những năm đầu đời trẻ sớm hình thành thái độ học tập chủ động”.

Trên diện tích rộng gần 3000m2 tại KĐT Geleximco khu B, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, trường Tân Thời Đại – Fun Academy được thiết kế theo tiêu chuẩn trường học Phần Lan, kiến trúc Tân cổ điển châu Âu. Điểm khác biệt nổi trội nhất của các lớp học chuẩn Phần Lan chính là không gian khơi gợi cảm hứng học tập, khuyến khích các em học sinh học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Hệ thống PCCC do tập đoàn hàng đầu MK – Phần Lan thiết kế, tư vấn thi công và được cục PCCC – Bộ Công an Việt Nam cấp phép để đảm bảo môi trường học tập an toàn nhất cho trẻ. Trường học áp dụng mô hình trường học thông minh với thiết bị dạy học hiện đại với các phòng chức năng tiện nghi.

Cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học Tân Thời đại Fun Academy

Đặc biệt, trường học có phòng khoa học Kide Science, phòng kinh tế học gia đình Home Economics, phòng vận động Moovkids, phòng nghệ thuật Art & Music,… để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm các chương trình ngoại khóa nhập khẩu bản quyền châu Âu theo đúng nguyên mẫu. Ngoài ra, phương pháp Giáo dục Phần Lan chú trọng không gian học tập ngoài lớp học nên hệ thống sân chơi, vườn thí nghiệm, sân thể thao, khu vui chơi liên hoàn được thiết kế phù hợp dưới sự tư vấn của các chuyên gia Fun Academy.