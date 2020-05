Hơn 1.300 học sinh đang sinh sống ở Campuchia chưa thể về An Giang nhập học

Ngày 4/5, UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, toàn huyện An Phú có 1.347 học sinh các cấp là người Việt Nam đang sinh sống bên kia biên giới Campuchia (trong đó có 743 học sinh có hộ khẩu tại Việt Nam).

Nhưng do hiện nay vẫn đóng cửa biên giới nên UBND huyện An Phú không thể tổ chức đón số học sinh trên và cách ly y tế theo quy định.

Sau khi thống nhất với UBND huyện An Phú, Sở GD&ĐT An Giang đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện quy trình đón 18 học sinh lớp 12 có hộ khẩu tại Việt Nam đang sinh sống ở nước bạn Campuchia về nước. UBND huyện An Phú tổ chức cách ly theo quy định để các em được tiếp tục việc học tập.

Còn lại 1.329 học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 11 thì chờ tới khi có chủ trương mở cửa biên giới. Nếu trước ngày 15/6 thì Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn chuyên môn các trường tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng để các em theo kịp chương trình. Nếu sau ngày 15/6 thì động viên các em học lại năm sau.

“Tỉnh cho đón 18 em học sinh khối 12. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với phụ huynh về việc vừa học vừa cách ly thì chỉ có 7 phụ huynh đồng ý. Huyện sẽ tổ chức cách ly và dạy 7 em học sinh này”, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết.

Video: Các biện pháp phòng dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường