Học sinh được nhận 'lì xì đặc biệt' trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 11/5, trường Tiểu học Song Ngữ Wellspring đón hơn 900 học sinh trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch COVID-19. So với hai cấp THCS và THPT, số lượng học sinh tiểu học đông hơn với 42 lớp học. Do độ tuổi của các em còn nhỏ nên công tác chuẩn bị của nhà trường cho cấp học này cũng chi tiết hơn.