Học sinh THCS, THPT ở Hà Nội đi học lại từ 4/5

Chiều 29/4, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết căn cứ tình hình thực tế, Hà Nội quyết định cho học sinh THCS, PTTH, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề quay lại trường học tập từ ngày 4/5; học sinh tiểu học, mầm non đi học lại từ ngày 11/5.

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học, thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5/2020.

Học sinh THCS, THPT của Hà Nội sẽ đi học từ 4/5.

Chủ tịch UBND TP nhắc nhở các quận huyện, hiệu trưởng, giáo viên các trường cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; Tuyên truyền các bậc phụ huynh để giám sát, đưa đón học sinh phải “đi đến nơi về đến chốn”, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

“Thành phố chỉ ấn định khung giờ học, việc giãn cách là thẩm quyền quyết định của các trường…làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

