Giáo viên có được hưởng lương trong thời gian nghỉ phòng chống dịch corona?

Nhiều tỉnh thành cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cấp được nghỉ học liên tiếp 2 tuần sau Tết Nguyên đán, cụ thể là từ ngày 3/2 đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch do virus corona (nCoV).

Việc nghỉ học kéo dài dẫn đến nhiều hệ luỵ liên quan đến kế hoạch đào tạo, chế độ của giáo viên. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng giáo viên, nhân viên trường học có được trả lương trong thời gian nghỉ do dịch bệnh hay không?

Trả lời VTC News về vấn đề này, luật sư Mai Thảo, Trưởng Ban Dân sự Công ty Luật TAT Law Firm cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động, thì quãng thời gian giáo viên, nhân viên trường học nghỉ làm do dịch bệnh được xác định là quãng thời gian ngừng việc.

Bộ luật Lao động 2012 quy định việc trả lương trong thời gian ngừng việc như sau: Nếu do lỗi của Người sử dụng lao động thì người lao động vẫn phải trả đủ lương cho người lao động, ngược lại nếu do lỗi của người lao động thì người lao động không được hưởng lương.

Đối với trường hợp ngừng việc vì nguyên nhân khách quan như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

"Điều này được hiểu là, thời gian giáo viên nghỉ theo chỉ đạo Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT không do lỗi của giáo viên và trường học, mà do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh.

Theo đó, trường học, các đơn vị sự nghiệp giáo dục vẫn thực hiện thanh toán lương cho giáo viên, nhân viên trường học nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, thu nhập đó không còn căn cứ theo hợp đồng lao động.

Riêng đối với giáo viên là viên chức thì vẫn được hưởng các khoản phụ cấp như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực theo quy định của luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005 và bộ luật lao động 2013" - luật sư Thảo cho hay.

Theo vị luật sư này, dịch nCov có khả năng kéo dài, trong trường hợp khẩn cấp nhất, tất cả các lĩnh vực lao động khác cũng có khả năng đóng băng, người lao động phải ngừng việc ở nhà để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Trong trường hợp đó, không chỉ là giáo viên, mà tất cả người lao động trong các lĩnh vực ngành nghề, khi Bộ có thông báo, yêu cầu người lao động được ngừng việc thì người lao động vẫn được hưởng lương trong thời gian ngừng việc.

