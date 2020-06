Dân mạng bức xúc 2 cây me cổ thụ bị đốn hạ, nhà trường lên tiếng giải thích

Ngày 10/6, ông Phan Đình Đồng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Di Linh (Lâm Đồng), cho biết đã nắm vụ việc Ban giám hiệu trường THCS Lê Lợi cho cưa hạ 2 cây me tây ở sân trường.

Cô Hương chỉ rõ thân cây đã bị mối mục.

"Trên tinh thần chỉ đạo chung cho các trường nằm trên địa bàn huyện Di Linh thực hiện theo văn bản cắt tỉa cây để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường đã rà soát, nếu thấy không đảm bảo an toàn cho học sinh thì tiến hành cắt tỉa", ông Đồng thông tin.

Làm việc với Ban giám hiệu, bà Trịnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi (huyện Di Linh), cho biết việc cắt tỉa cây nằm trong kế hoạch của nhà trường hàng năm nhằm đảm bảo an toàn trong nhà trường.

"Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, học sinh phải học vào những tháng hè, mà mùa hè ở Lâm Đồng là mùa mưa kèm gió nên nguy hiểm. Đồng thời, 2 cây me tây này đang trong tình trạng nghiêng và một số rễ chính của 2 cây me tây bị cắt để thi công sân trường trước khi tôi về làm hiệu trưởng ở đây", bà Hương nói.

Hiện trạng 2 cây me tây tại trường THCS Lê Lợi gây xôn xao dư luận.

"Hiện trạng cây này nằm ngay đường duy nhất vào trường nên khi bị nghiêng và có hiện tượng mối mục trong thân sẽ ảnh hưởng đến độ an toàn tính mạng của 980 học sinh và 60 cán bộ giáo viên, chưa kể phụ huynh đến trường đón con em. Vì vậy nhà trường đã lên kế hoạch cắt tỉa, vẫn để dành phần còn lại những tán nhỏ để nuôi lên chứ không đốn hạ hoàn toàn", bà Hương nói thêm.

Cận cảnh trong thân và rễ 2 cây me tây có dấu hiệu mối, mục không đảm bảo an toàn.

Trước đó, mạng xã hội nhiều người bức xúc việc nhà trường cho cắt hạ 2 cây me tây hơn 15 năm tuổi tại sân sau của trường THCS Lê Lợi.

Hầu hết trang mạng cho rằng nhà trường cần nên khảo sát kỹ trước khi thực hiện việc cắt hạ cây, bởi nó là nhân chứng, kỷ niệm đã gắn bó với bao thế hệ học sinh theo học ở đây.