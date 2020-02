Đắk Lắk: Buộc thôi việc Hiệu trưởng trường mẫu giáo dùng bằng giả

Ngày 29/2, ông Y Nhom Kđo – Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) huyện công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn về việc cách chức, buộc thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Pơ Lang vì sử dụng bằng cấp 3 giả.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận được đơn thư tố cáo việc bà Hương sử dụng bằng cấp 3 giả.

“Quá trình xác minh, bà Hương đã chủ động thừa nhận việc mình sử dụng bằng giả. Sau khi huyện công bố quyết định cách chức, bà Hương đã gửi đơn xin thôi việc”, vị trưởng phòng Nội vụ cho hay.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hương đã làm Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Pơ Lang được 2 nhiệm kỳ. Sau khi bà Hương bị buộc thôi việc, Phòng Nội vụ quyết định điều động bà H Bluôn ÊBan – Hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi (xã Krông Na) về giữ chức Hiệu trưởng trưởng trường mầm non Hoa Pơ Lang.

Ở một diễn biến khác, Phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn đang rà soát tất cả các văn bằng chứng chỉ của các cán bộ quản lý trong ngành giáo dục huyện để làm cơ sở cho công tác quy hoạch cán bộ trong tương lai.

Video: Nhiều cán bộ bị phát hiện vì dùng bằng giả. Nguồn: VTC14

