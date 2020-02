Đại học Y Hà Nội phát triển thành công nước súc miệng dự phòng lây nhiễm Covid- 19

Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu thành công sản phẩm nước súc miệng HMU Chlorhexidine 0,12%, vừa được đưa vào sử dụng nhằm dự phòng lây nhiễm Covid- 19 (nCoV) tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Được biết, nước súc miệng HMU Chlorhexindine 0,12% được các chuyên gia y tế hàng đầu Đại học Y Hà Nội nghiên cứu, bào chế và phát triển. Sản phẩm có thể giúp đẩy lùi tình trạng nhiễm khuẩn xâm nhập từ khoang miệng, giúp bệnh nhân có sức khỏe tốt hơn chống chọi lại virus.

Theo ThS.Bác sĩ Nguyễn Viết Đa Đô, Đại học Y Hà Nội, nước súc miệng HMU Chlorhexidine 0,12% với cách pha chế độc quyền khử được gần như hoàn toàn vị cay, xộc đặc trưng của thành phần Chlorhexidine.

Sản phẩm này hoàn toàn không chứa cồn, do vậy rất an toàn kể cả khi nuốt phải. Đây là điểm khác biệt so với các sản phẩm nước súc miệng khác trên thị trường.

Ngày 7/2, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 tiếp nhận hỗ trợ hàng trăm chai nước súc miệng HMU Chlorhexidine từ Công ty CP PT&TM Yersin.

Ngày 6/2, nước Súc miệng HMU cũng đã được chuyển tới tận tay các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Sản phẩm được sử dụng để sát khuẩn vùng họng đối với những người nghi nhiễm và các y bác sĩ tại 2 bệnh viện.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.