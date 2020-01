Đại học Giao thông Vận tải miễn học phí cho con cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tâm

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Đại học Giao Thông Vận tải cùng lãnh đạo nhà trường vừa đến hỏi thăm, động viên và chia buồn với gia đình em Nguyễn Gia Huy - lớp Cơ khí động lực 1, Khóa 59. Huy là con trai của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Nhà trường mong em Nguyễn Gia Huy vượt qua nỗi đau, tiếp tục học tập tốt, làm chỗ dựa cho mẹ và các em.

Ban Giám hiệu Đại học Giao thông Vận tải quyết định miễn giảm học phí toàn khóa học và hỗ trợ thêm chi phí học tập, sinh hoạt cho em Nguyễn Gia Huy. Việc này một phần là động viên, phần khác để cùng chung tay giúp Gia Huy yên tâm học tập, cố gắng không phụ lại sự kỳ vọng và những vinh quang mà Đại tá Nguyễn Huy Thịnh để lại.

"Đại học Giao thông vận tải sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu ở trường, cũng như đời sống của Gia Huy", PGS Chương nói.

Đại diện lãnh đạo Đại học Giao thông Vận tải (bên trái) thăm hỏi động viê gia đình sinh viên Nguyễn Gia Huy.

Ngày 9/1/2020, Bộ Công an phát đi thông báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972) - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993) - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội;

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992) - Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh.

Để bày tỏ sự biết ơn về lòng dũng cảm, sự hy sinh anh dũng để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân của 3 đồng chí công an, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an nói trên.