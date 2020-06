Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 200 trường có độ tuổi vàng tốt nhất thế giới

Chiều tối ngày 24/6, tổ chức THE Best ‘Golden Age’ universities công bố bảng xếp hạng năm 2020 với 308 trường được xếp hạng. So với năm 2019, danh sách này có 271 trường.

Các trường đại học trong bảng xếp hạng “độ tuổi vàng” được đánh giá bằng những chỉ số tương tự với bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Education (THE). Bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào các khía cạnh về giảng dạy, nghiên cứu, hiệu quả chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp vị trí trong top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới và top 400 các trường lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (theo các bảng xếp hạng do Times Higher Education thực hiện và công bố) năm 2020.

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 152-200 trường có độ tuổi vàng tốt nhất thế giới.

Bảng xếp hạng được đặt tên theo khoảng thời gian được cho là độ tuổi vàng của các trường đại học, với đặc điểm là sự phát triển nhanh chóng và đẩy mạnh đầu tư trong nghiên cứu. Được biết, nhiều trường đại học xuất hiện trong Bảng xếp hạng có điểm số rất cao trong đào tạo và nghiên cứu.

Bảng xếp hạng của Times Higher Education lần đầu tiên được công bố vào năm 2004, đưa ra danh sách xác thực bao gồm những trường đại học tốt nhất thế giới. Các số liệu của các bảng xếp hạng này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thông tin bổ ích cho học sinh, sinh viên, giúp các em đưa ra các quyết định và lựa chọn đúng đắn cho con đường tương lai.