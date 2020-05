Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng Đại học Hạ Long: Quảng Ninh khẳng định đúng luật

Chiều 21/5, Quảng Ninh thông tin chính thức về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được công nhận kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chuyên môn những ngày qua.

“Thực tế cho thấy, trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của Nhà trường. Việc quy định Hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long”, tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Trường Đại học Hạ Long được thành lập năm 2014 trên cơ sở 2 trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Cụ thể, ngày 13/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở 2 trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hạ Long là trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước.

Trường sẽ phát triển là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động, có uy tín trong nước và khu vực; cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương khác.

Ngay từ khi mới thành lập Trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương phân công bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn tiến sĩ 32 người (tăng 20 người so với năm 2015), có 184 thạc sĩ (tăng 44 người so với năm 2015); năm học 2019-2020 có 3.880 sinh viên (trong đó có 2.291 sinh viên bậc đại học), tăng 36% số sinh viên so với số sinh viên năm học 2015-2016 (trong đó số sinh viên bậc đại học tăng trên 10 lần).

Tuy nhiên, sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu theo quy định (kể từ ngày 01/01/2020), đến ngày 17/5/2020, do chưa kiện toàn được chức danh hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của nhà trường.

Trường Đại học Hạ Long được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng - Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng Đại học Hạ Long.

Căn cứ kết quả bầu, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã trình UBND tỉnh; ngày 18/5, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1588 công nhận ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.