Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm bạo lực và xâm hại tình dục học đường

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả, Bộ giao cho Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chủ trì, tham mưu để Bộ triển khai kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan cùng tổ chức nghiêm túc những mục tiêu trên.

Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên sẽ sớm thiết lập và vận hành các kênh thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em của cơ sở giáo dục.

Thiết lập kênh liên lạc giữa nhà trường và gia đình để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Tạo môi trường học an toàn, lành mạnh cho học sinh khi tới trường.

Đồng thời, Bộ đề nghị Vụ Giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên chủ động xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học về các mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị liên quan có trách nhiệm phát hiện sớm, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Về phía các trường học, Bộ đề nghị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Cần tăng cường quảng bá tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong các trường học, cơ sở giáo dục thôi qua sách giáo khoa và các ấn phẩm dành cho học sinh, giáo viên. Tiến tới xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Trong quá trình dạy học, Bộ cũng yêu cầu các trường, giáo viên tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; các mô hình phòng chống bạo lực học đường; triển khai bộ công cụ hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các tình huống bạo lực.

Video: Cậu học trò rơi nước mắt trước nạn bạo lực học đường