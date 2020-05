Bộ Giáo dục: Học sinh không cần đeo nón che giọt bắn ở trường

Chiều 5/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì, một số phóng viên đặt câu hỏi với Bộ GD&ĐT về việc học sinh có nhất thiết phải đeo khẩu trang, nón che giọt bắn ở trường.

Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo báo cáo, có 3 đợt tổ chức cho học sinh đi học trở lại, nhưng chủ yếu vẫn là học sinh THPT và THCS. Tỷ lệ học sinh đi học rất cao.

Học sinh trường Tiểu học Núi Thành đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học.

"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là đã đi học phải an toàn, mà an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT, sau đó Bộ dựa vào khuyến cáo này xây dựng tiêu chí đánh giá của nhà trường an toàn, trong đó có một số tiêu chí cứng như: Giữ khoảng cách; đeo khẩu trang; rửa tay; khử khuẩn nhà trường... Tuy nhiên, không có tiêu chí nào phải đeo nón che giọt bắn" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin.

Theo ông Độ, việc cho học sinh đeo nón che giọt bắn là sự sáng tạo của các địa phương. Tuy nhiên nếu Bộ Y tế chưa khuyến cáo thì địa phương nên cân nhắc để đưa ra biện pháp phù hợp.

Video: Học sinh Đà Nẵng trở lại trường