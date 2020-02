Bộ GD&ĐT: Trường học phải sẵn sàng các điều kiện an toàn đón học sinh trở lại

Chỉ đạo này được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đưa ra tại các buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên và Bắc Giang vừa qua.

Phun khử khuẩn 100% cơ sở giáo dục

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Văn Phê cho biết, để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT Hưng Yên phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho giáo viên trên toàn tỉnh về biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn y tế, kỹ thuật giúp thầy cô xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Sở yêu cầu các trường, trong tiết đầu của ngày học đầu tiên, toàn bộ học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn quy trình đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch, dù những thông tin này đã được nhà trường gửi đến phụ huynh thời gian qua để hướng dẫn các em.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc làm việc với ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên ngày 25/2.

Nhà trường phối hợp với phụ huynh sẽ kiểm tra sức khỏe cho học sinh khi ở nhà, đo thân nhiệt lúc đến trường và chuẩn bị các điều kiện để trẻ ở trường an toàn.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà trường, các lớp phải có mẫu theo dõi sức khỏe học sinh, nếu có vấn đề gì thì báo cáo ngay ban chỉ đạo để kịp thời xử lý", giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên nói.

Đặc biệt, Hưng Yên sẽ triển khai 5 tấn thuốc khử khuẩn cho tất cả cơ sở giáo dục của tỉnh để vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ 9.665 phòng học, trang thiết bị, đồ dùng học tập, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, nếu cho học sinh đi học trở lại phải bảo đảm hai yếu tố: An toàn và an tâm. Ngành GD&ĐT tỉnh do đó nỗ lực làm tốt và đảm bảo các điều kiện an toàn trường học, không để dịch lây lan trong nhà trường.

Đầu tư 3.000 thiết bị đo thân nhiệt

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Nguyễn Văn Thêm cho biết, với đợt nghỉ học kéo dài gần một tháng, Sở đặc biệt chú trọng tăng cường sự liên hệ giữa giáo viên và học sinh để duy trì nề nếp học tập, củng cố kiến thức và nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập sau kỳ nghỉ.

Các trường học triển khai nhiều hình thức khác nhau để hướng dẫn học sinh có kế hoạch học tập tại nhà. Sở GD&ĐT phối hợp với đơn vị liên quan, triển khai hệ thống học tập trực tuyến, cung cấp môi trường học tập, làm bài tập, theo dõi kết quả học tập cho học sinh.

Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT đã đề xuất và được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh dự toán ngân sách để trang bị thiết bị đo thân nhiệt điện tử cho 100% các trường, điểm trường trong toàn tỉnh.

Với dự kiến 3.000 thiết bị đo thân nhiệt điện tử, tương đương mỗi cơ sở giáo dục sẽ có 3-4 chiếc, việc kiểm tra cho toàn bộ học sinh có thể đảm bảo. Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục cũng đầu tư xà phòng, nước rửa tay kháng khuẩn… cho học sinh, giáo viên.

“Các trường thực hiện đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức khỏe. Với học sinh bị sốt hoặc có biểu hiện nghi nhiễm bệnh phải cho nghỉ học để điều trị. Giáo viên trong quá trình giảng dạy, được khuyến khích lồng ghép nội dung phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh thông qua hoạt động dạy học”, ông Nguyễn Văn Thêm cho biết.

Với cơ sở giáo dục bán trú, nội trú cho học sinh, Sở đã chỉ đạo, phải khử trùng, tẩy trùng các thiết bị, dụng cụ nhà bếp, các khu sinh hoạt tập thể, đồ dùng vệ sinh cá nhân, bát, thìa, đũa ăn… phải được cọ rửa, luộc, hấp, sấy, tiệt trùng sạch sẽ. Các đồ dùng, vật dụng cá nhân mỗi trẻ phải được dùng riêng, không chung đụng.

Kiểm soát người ra vào trường học

Ghi nhận sự nỗ lực, của ngành giáo dục hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, thời gian cho học sinh đi học trở lại sẽ được chốt vào cuối tháng 2. Nhưng “ngành giáo dục ngay từ bây giờ phải đảm bảo các điều kiện an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Tinh thần là phải đặt an toàn của người học lên trên hết”.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao đổi tại cuộc làm việc với ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang ngày 25/2.

Thứ trưởng yêu cầu ngành giáo dục địa phương tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn.

Các nhà trường cần công khai quy trình và đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, để phụ huynh an tâm cho con em trở lại học tập.

“Các trường, mỗi thầy cô cần đặt ý thức trách nhiệm phòng chống dịch lên mức cao nhất, vì vấn đề này liên quan đến tính mạng con người. Trường học cần được kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào, nắm lý lịch sức khỏe của từng học sinh, giáo viên.

Cần đảm bảo đây là nơi an toàn, không có đối tượng nghi ngờ, cần cách ly. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt đầu vào thì thực hiện an toàn ở trường học sẽ rất khó khăn” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Từ đó, Thứ trưởng Độ đề nghị các địa phương, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Các địa phương, nhà trường căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch, quy trình đảm bảo an toàn cho đơn vị mình.

