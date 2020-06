Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường sau ngày 15/8, tăng thời gian nghỉ hè

Theo khung thời gian năm học, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, tổ chức khai giảng ngày 5/9 và kết thúc năm học trước 31/5. Tuy nhiên, do tác động của COVID-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 bị lùi tới 15/7, chậm một tháng rưỡi so với quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 9-10/8, sau đó các trường phải tổ chức chấm thi, việc chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 do đó sẽ cập rập.

Trước thực tế này, ngày 16/6, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho hay Bộ đang tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học 2020-2021.

Theo bạn, có nên lùi thời gian tựu trường cho học sinh?

"Dự kiến thời gian tựu trường sớm nhất là sau 15/8. Từ lúc tựu trường tới khi khai giảng, các trường không tổ chức dạy học mà chỉ ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh", ông Thành nói.

Chị Nguyễn Thu Lan, phụ huynh có hai con học lớp 7 và lớp 3 ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng việc lùi thời gian tựu trường là cần thiết bởi nếu không học sinh sẽ chỉ được nghỉ hè khoảng hai tuần.

Bà mẹ phân tích: "Dù không phải đến trường trong thời gian nghỉ phòng chống COVID-19, các con vẫn phải học online, không thể về quê, đi du lịch hay chơi đùa thoải mái nên không thể tính là nghỉ học. Vì vậy, nghỉ hai tuần là quá ít so với một năm học kéo dài gần 11 tháng như năm học này".

Có con chuẩn bị lên lớp 2, anh Dương Toản (Vĩnh Phúc) cũng muốn con nghỉ hè nhiều hơn, thậm chí chỉ cần đến trường vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, dành một tuần để ổn định tổ chức lớp học sau đó khai giảng và bước vào năm học mới.

Học sinh TP.HCM trong ngày tựu trường năm học 2019-2020. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 5/6, tại cuộc họp trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, mong Bộ quan tâm đến việc bố trí lại niên chế năm học, đảm bảo kết thúc việc chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT trước khi bước vào năm học mới. Bởi việc chấm thi diễn ra tại một trường THPT và cán bộ chấm thi cũng là giáo viên phổ thông.

Dù thời gian kết thúc năm học 2019-2020 được quy định là trước 15/7, một số tỉnh thành như Nghệ An tăng cường dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp để rút ngắn thời gian lên lớp, dự kiến hoàn thành chương trình trong tháng 6 nhằm tránh nắng nóng và giúp học sinh có kỳ nghỉ hè dài hơn.

Tại Hà Nội, nhiều trường như THCS Nguyễn Du, Trưng Vương đã cho học sinh kiểm tra học kỳ. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã bế giảng năm học.