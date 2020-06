Bé trai động chạm bé gái ở Hải Phòng: Hai cô giáo tự viết đơn xin nghỉ việc

Liên quan việc dừng hợp đồng lao động đối với hai giáo viên lớp 4 tuổi Trường Mầm non Tư thục L.X. (xã Tú Sơn, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) do để xảy ra việc bé trai động chạm bé gái giờ ngủ trưa, chiều 9/6, trả lời PV VTC News, đại diện Trường Mầm non Tư thục L.X khẳng định, hai giáo viên trên tự viết đơn xin nghỉ việc.

“Hai cô giáo vi phạm quy chế chuyên môn nhưng vi phạm chưa đến mức phải buộc thôi việc.

Tuy nhiên, hai cô giáo B.T.H. và N.T.B.L. do quá áp lực từ dư luận nên viết đơn nghỉ việc. Đơn xin nghỉ việc đã trình Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy. Nếu thời gian tới các cô suy nghĩ lại, có nhu cầu trở lại làm việc, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện để các cô quay trở lại công tác. Trong quá trình công tác, cô H. và cô L. không gây ra điều gì”, đại diện Trường Mầm non L.X. cho biết.

Đại diện nhà trường cho biết Hiệu trưởng cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên của đơn vị.

Trường Mầm non Tư thục L.X.

Người thân của cô giáo B.T.H cho biết, cô H. công tác tại Trường Mầm non Tư thục L.X. từ nhiều năm nay và được phụ huynh quý mến, tin tưởng.

“H. kể, trưa hôm đó các cô ăn cơm dưới nhà bếp của trường, vừa ăn cơm vừa theo dõi camera để trông các cháu vì nhà bếp chỉ cách phòng học có mấy bước chân. Thời điểm xảy ra việc bé trai có hành động nhạy cảm với bạn cùng lớp, hai cô giáo đi rửa bát nên không để ý được camera”, người thân cô giáo H. cho hay.

Cũng theo gia đình kể lại, sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc dừng hợp đồng lao động với hai cô giáo, H. rất buồn.

Con ngõ vào nhà cô H.

Liên quan vụ việc, chiều 9/6, trả lời PV VTC News, ông Đồng Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết, Trường Mầm non Tư thục L.X. nằm trên địa phận xã, được UBND huyện Kiến Thụy cấp phép hoạt động.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương xem xét trách nhiệm của nhà trường, giáo viên. Đây là trường mầm non tư thục, việc kiểm điểm giáo viên là do thỏa thuận hợp đồng giữa nhà trường với mỗi cá nhân", ông Cường thông tin.

Như VTC News đưa tin, ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) chủ trì cuộc họp giải quyết vụ việc bé trai động chạm với bé gái nằm bên cạnh trong lúc ngủ trưa tại Trường Mầm non Tư thục L.X. (địa chỉ xã Tú Sơn).

Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục L.X. báo cáo, ý kiến của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Kiến Thụy, ý kiến các đại biểu dự cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy kết luận: "Dừng hợp đồng lao động từ 8/6 đối với cô B.T.H. và N.T.B.L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi của Trường Mầm non Tư thục L.X. - nơi xảy ra vụ việc) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm".

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục L.X. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của trường theo quy định của Bộ GD&ĐT; kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của trường mầm non tư thục.