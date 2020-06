Bé trai động chạm bé gái ở Hải Phòng: Buộc thôi việc 2 giáo viên mầm non

Ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) chủ trì cuộc họp giải quyết vụ việc bé trai được cho là động chạm với bé gái nằm bên cạnh trong lúc ngủ trưa tại trường Mầm non Tư thục L.X (địa chỉ xã Tú Sơn).

Trường Mầm non tư thục L.X - nơi xảy ra sự việc.

Đối với trường Mầm non Tư thục L.X, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu trường dừng hợp đồng lao động từ 8/6 đối với cô Bùi Thị Hòa và Ngô Thị Bích Liên (giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi của trường Mầm non Tư thục L.X - nơi xảy ra vụ việc trên) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Yêu cầu hiệu trưởng trường Mầm non Tư thục L.X nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên nhà trường; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của trường theo quy định của Bộ GD&ĐT; kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của trường mầm non tư thục.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra trường mầm non tư thục L.X xử lý trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp để xảy ra sự việc trên.

Yêu cầu nhà trường kiểm tra, rà soát, bổ sung tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn của nhà trường đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tại huyện, đặc biệt hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; rà soát đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt nhất.

Với UBND xã Tú Sơn, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy kiểm tra, rà soát về các điều kiện đảm bảo hoạt động, an toàn trường mầm non tư thục L.X và các trường mầm non tư thục khác tại địa phương.

Trước đó, trả lời PV VTC News, đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, trưa 5/6, Sở cũng nhận được thông tin sự việc trên.

“Chúng tôi chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy trực tiếp xuống nhà trường để làm rõ vụ việc. Trong ngày 5/6, cơ quan công an xuống nhà trường để điều tra", đại diện Phòng GD&ĐT Kiến Thụy nói và cho biết, đơn vị đang đợi kết quả xác minh từ cơ quan công an.

Sau khi những hình ảnh và thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội đã có rất nhiều tranh luận trái chiều, trong đó có không ít ý kiến cho rằng, phụ huynh không nên đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng gây phản cảm mà nên trao đổi với nhà trường để có biện pháp giám sát, kiểm tra và ngăn chặn. Trẻ em cần được bảo vệ, các bé còn nhỏ, chưa nhận thức được những hành vi tế nhị.

Có ý kiến cho rằng nên để bé trai, bé gái ngủ từng khu vực riêng. Các cô giáo khi ra ngoài ăn trưa cũng nên cắt cử người ở lại lớp trông nom các cháu. Cũng có người cho rằng, phụ huynh phải lưu tâm, tránh không để trẻ nhìn thấy các hành vi nhạy cảm từ cha mẹ để tránh việc trẻ bắt chước.