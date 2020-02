40 suất học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học cho học sinh Việt Nam

Năm 2020, Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) tăng từ 36 suất lên 40 suất học bổng. Mỗi suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên, tổng giá trị học bổng lên tới 4,8 tỷ đồng.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews cho biết: “Năm 2020, New Zealand và Việt Nam sẽ kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và còn nhiều tiềm năng để đưa hợp tác giữa hai nước chúng ta tiến xa hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Năm ngoái, chúng tôi đã ký Thỏa thuận Hợp tác với Sở GD-ĐT TP.HCM và Sở GD-ĐT Hà Nội đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác giáo dục. Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) chính là cam kết không ngừng của New Zealand nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của học sinh Việt Nam”.

Học bổng NZSS là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand.

Những năm gần đây, New Zealand trở thành điểm đến lý tưởng cho du học sinh Việt Nam. Tính đến năm 2018 có hơn 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand, trong đó số lượng học sinh trung học đến học tại New Zealand tăng 39% so với cùng kỳ năm trước đó.

Sự tăng trưởng này có được chủ yếu nhờ vào hệ thống giáo dục vững mạnh của New Zealand: áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, chất lượng cao nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của thế giới.

“Các em học sinh Việt Nam nhận học bổng NZSS năm đầu tiên đã tạo ấn tượng rất tốt với giáo viên New Zealand về tính kiên trì, thành tích học tập tốt và tầm nhìn về cách các em muốn chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục mang đến những cơ hội học bổng đặc biệt này đến với những em học sinh Việt Nam tài năng.

Tất cả 40 trường trung học tham gia chương trình học bổng năm nay đều được đánh giá cao, mang đến cho học sinh Việt Nam nhiều sự lựa chọn tuyệt vời tại các vùng và thành phố khác nhau tại New Zealand”, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand khu vực Châu Á John Laxon cho biết.

Bạn Nguyễn Việt Anh, học sinh xuất sắc nhận học bổng NZSS năm 2019, hiện đang theo học tại trường Auckland Grammar School (tại Auckland), bày tỏ: “Em đã đến học tại New Zealand đuợc sáu tháng và mọi thứ hoàn toàn như kỳ vọng của em về New Zealand: một đất nước yên bình với những con người ấm áp.

Em cảm thấy như đang ở nhà khi sống cùng gia đình homestay. Trường học rất tuyệt vời với những hoạt động thú vị để tích luỹ tín chỉ thay vì những bài kiểm tra thông thường, và chúng em không chỉ học trong lớp học, mà còn ở bên ngoài nữa. Việc kết bạn với những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác giúp em học cách mở lòng và chấp nhận sự khác biệt của nhau".

